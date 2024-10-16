6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Nevşehir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli Kayseri, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

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