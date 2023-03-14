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6 katlı binanın çatısına çıktı, eşi ve bebeği gelince ikna oldu

Bursa'da eşiyle sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, çıktığı 6 katlı binanın tepesinde polis ekipleriyle 3 saat boyunca intihar pazarlığı yaptı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:36
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6 katlı binanın çatısına çıktı, eşi ve bebeği gelince ikna oldu

6 katlı binanın çatısına çıktı, eşi ve bebeği gelince ikna oldu
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Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'nde çevredeki vatandaşlar eski vergi dairesi olarak kullanılan binanın en üst katında bir kişinin olduğunu ve intihar edebileceğini düşünerek durumu polis, sağlık ekiplerine bildirdi.

3 SAAT UĞRAŞTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın en üst katına çıkan kişinin M.A. olduğunu ve eşiyle sorunları olduğunu, bu sebeple de eşi ve çocuğunun sevgi evlerinde olduğunu öğrendi.

Müzakereci ve polis ekipleri M.A.'yı yaklaşık 3 saat boyunca ikna etmeye çalışırken, olay yerine eşi ve bebeğinin gelmesiyle şahıs sonunda ikna oldu.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Polisler tarafından güvenli şekilde binadan indirilen M.A., ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan, çevrede bulunan yüzlerce vatandaş ise 3 saat boyunca bekleyerek olan biteni film gibi izledi. (AA)

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