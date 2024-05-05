Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı. Kupayla tur attılar

Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı. Kupayla tur attılar
Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Süper Lig şampiyonluğunu Rams Park'ta taraftarıyla birlikte kutladı.

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi mini bir şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Başrolde Galatasaray Erkek Sutopu takımı vardı. Final serisinde ENKA engelini 3-0'la geçen Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etmişti.

Galatasara bu başarısıyla Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 29'a yükseltti. Geçen hafta da LEN Challenger Kupası'nı kaldıran Sarı-Kırmızılı sporcular, Rams Park Stadı'nda taraftarla kutlama yaptı.

Stadı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla tur atan sutopu takımına büyük destek verdi.

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