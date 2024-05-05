Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı. Kupayla tur attılar

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesi mini bir şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Başrolde Galatasaray Erkek Sutopu takımı vardı. Final serisinde ENKA engelini 3-0'la geçen Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etmişti.

Galatasara bu başarısıyla Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 29'a yükseltti. Geçen hafta da LEN Challenger Kupası'nı kaldıran Sarı-Kırmızılı sporcular, Rams Park Stadı'nda taraftarla kutlama yaptı.

Stadı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla tur atan sutopu takımına büyük destek verdi.