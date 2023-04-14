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6 metrelik kara kepçe darbesi

Muş'ta 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde nisan ayında 6 metreyi aşan karla mücadele sürüyor.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:51
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6 metrelik kara kepçe darbesi

6 metrelik kara kepçe darbesi
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İHA'nın haberine göre, Muş Ovası’nda bahar havası yaşanırken, yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor. Muş'ta, nisan ayında kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı Çavuştepe mevkiindeki yol açma çalışmaları aralıksız devam eden ekipler, 100 metreyi 3 saatte açabiliyor. 

Vatandaşların alternatif olarak kullandığı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için 6 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan kaldırmaya çalışan ekipler, Ramazan ayında zorlu bir çalışma yürütüyor.

Muş İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Osman Korkmaz, 6 metre kar kalınlığı ile mücadele ettiklerini ifade ederek, “Muş İl Özel İdaresi olarak kapalı köy yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Üçevler grup köy yolundayız. Fırtına ve tipi nedeniyle yer yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı ile mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Osman Korkmaz "İki iş makinesi ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Daha önce iki defa bu yolu açtık tekrar kapandı. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Tipi ve kar yağışı nedeniyle şu an yer yer 6 metreyi aşan kar kalınlığı ile mücadele ediyoruz” dedi.

 

 

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