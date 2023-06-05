6 önemli madde saydı. CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı

Seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunan Tanju Özcan 6 önemli madde sayarak Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı.

6 önemli madde saydı. CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı

Türkiye’de seçimlerin geri kalmasıyla birlikte başarısız olan muhalefet kendi içerisinde sorumluları aramaya devam ediyor.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP’de Kılıçdaroğlu’nun geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, O’na karşı ilk başkaldırı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi.

6 ÖNEMLİ MADDE SAYDI

Özcan seçime ilişkin yaptığı değerlendirmede önemli tespitlerde bulunurken, 6 önemli madde sayarak Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı.

Özcan’ın tespitleri arasında şu maddeler yer buldu;

-İyi bir insansınız ancak iyi bir lider olamadınız. Başta evladım dediğiniz İmamoğlu dahil başarılı bir şekilde genel başkanlık yapabilecek insanların önünü kesmeyiniz.

-Sayın Genel Başkanım vatandaşlar sizi maalesef samimi ve inandırıcı bulmuyor ve oy vermiyor.

-Seçmene sorunları anlatamadıysanız, seçmen değişmeyeceğine göre bunları anlatamayanların değişme zamanı gelmiştir.

-İyi bir insansınız ama başarılı bir siyasetçi olamadınız. Kendinize, koltuğa yapıştı dedirtmeyiniz.

-Değişim zamanı gelince değişim şart demeliyiz. Ben başımı kuma gömmeyeceğim.

-Başarısız olduk, değişim şart ve kral çıplak!

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