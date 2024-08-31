6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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