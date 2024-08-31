6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.