6 şehirde düzenlenen operasyonlarda 6 çete birden çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı...6 şehirde düzenlenen "MAHZEN-35" operasyonlarında 46 organize suç çetesi mensubu 46 kişi yakalandı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 kişi yakalanaraka, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle: