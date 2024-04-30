İstanbul'da sokak simidi yarın zamlanacak. Nas’ın etkileri sürüyor

Ayşe Memiş
İstanbul'da sokak simidi yarın zamlanacak. Nas’ın etkileri sürüyor
Ekonomistlerin karşı çıkmasına rağmen Erdoğan'ın 'Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim' sözleriyle ok gibi fırlayan enflasyon, dolar ve altın vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. 10 TL'ye satılan sokak simidi yarın 12 lira 50 kuruşa satılacak.

Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” sözleriyle başlayan faiz indirimlerine tüm ekonomistler karşı çıkarak "Bu yapılırsa enflasyon, dolar ve altın uçar. Vatandaş daha da fakirleşir" sözleriyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Erdoğan faiz indirimine devam edileceğini belirterek "Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.

Şimdi ise faizler yükseldi ama enflasyon düşmediği gibi vatandaşın pazar enflasyon her geçen ay daha da yükseliyor.

Zam furyası ise durmak bilmiyor. Her gün yeni bir zam haberiyle güne başlar olduk. Zamların son adresi de sokak simidi oldu.

Herkesin severek tükettiği yiyeceklerin başında gelen simit İstanbul'da yarından itibaren 12 lira 50 kuruşa satılmaya başlanacak. Simit almak için tezgaha yanaşanlar 'bu da mı zamlandı' demekten kendilerini alamayacak.

"GEÇİNMEK İÇİN SİHİRBAZ OLMAK LAZIM"

100 gramlık simidin yarın 12 lira 50 kuruşa satılacağını söyleyen simitçi "Yarın zam geliyor. Şimdiden söyleyeyim. Hazırlığınızı yapın. Biz yine insaflı davranıyoruz. 15 TL'ye satanlar da var" diye konuştu.

Sokak simidi alan bir vatandaş fiyatın yarın 12.5 TL olacağını öğrenince "Yeter artık. Her şey ateş pahası oldu. Aldığım 3 kuruş para cüzdana girmeden uçup gidiyor. Kredi kartıyla geçiniyoruz. Artık simit keyfinin bile tadı kaçacak" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise "Öğlen olunca simitçiye gidiyordum. 20 TL'ye simit 10 TL'ye de ayran alıp içiyordum. Şimdi simide 25 TL ödeyeceğim. Ona bağlı olarak ayran da zamlanır. İstanbul'da geçinmek için sihirbaz olmak lazım" yorumunu yaptı.

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