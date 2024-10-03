6 Şubat depreminde 29 kişiye mezar olmuştu. Yapı denetim şirketi yetkililerinin skandal savunma

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı ile ilgili davanın ikinci duruşmasında sanık müteahhit Kadir Atmaca, sağlık nedenleri ile adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Yapı denetim şirketi yetkilileri de Türk örf ve adetlerine göre insanları rahatsız etmemek adına binaya ve evlere girmeyerek denetim yapamadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, müteahhit Atmaca'nın tutukluluk haline devamına, bilirkişi heyetinden raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı 5 Aralık 2024'e erteledi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özlem Bayraktar Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaza dönen binada 29 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık müteahhit Kadir Atmaca, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açıldı.

MÜTEAHHİT: HASTAYIM, ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

Bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık müteahhit Kadir Atmaca, diğer 6 sanık, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı. Müteahhit Kadir Atmaca, savunmasında binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre ve projeye uygun olarak yaptığını, herhangi bir kusurunu bulunmadığını belirtti. Atmaca cezaevinde bugüne kadar 25 kez hastaneye gittiğini, prostat ve böbrek hastası olduğunu, tansiyon ve şekerinin bulunduğunu dile getirerek adli kontrol şartı ile tahliyesini istedi.

Yapı denetim şirketi yetkilisi Hakan Çirişoğlu, binada gerekli denetimlerin yapamamanın nedenini binada oturanlar olduğunu, Türk örf ve adetlerine göre insanları rahatsız etmemek adına binaya ve evlere girmeyerek denetim yapamadıklarını belirtti. Yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Numan Aydoğan ise binada oturan insanların olduğunu bilmediklerini, depremde hayatını kaybeden insanlar olduğunu öğrenince binada oturulduğu hakkında bilgilerinin olduğunu söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak bakanlıkları nezdinde Özlem Bayraktar Apartmanı ile ilgili gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi. Heyet, müteahhit Kadir Atmaca'nın tutukluluk haline devamına, bilirkişi heyetinden raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı 5 Aralık 2024 tarihine erteledi.