6 Şubat depreminde hayatını kaybeden polisin naaşına ulaşıldı

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / Yeniçağ

6 Şubat 2023 günü yaşanan depremde Kahramanmaraş Ebrar sitesinde ikamet eden Adıyaman Gölbaşı nüfusuna kayıtlı polis Mustafa İlhan'ın naaşına ulaşılamamıştı.

Uzun bir süreç ve uğraştan sonra yapılan DNA testi ile mezarı tespit edilmiş, İlhan'ın başka bir aile kendi yakını sanarak defnetmiş olduğu mezarından çıkarıldı.

Naaş 05.04.2024 Cuma günü öğle namazına müteakip Adıyaman Gölbaşı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Kurugeçit Şehitlik mezarlığına defin edildi.