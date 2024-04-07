6 Şubat depreminde hayatını kaybeden polisin naaşına ulaşıldı

Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat depreminde hayatını kaybeden polisin naaşına ulaşıldı
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ebrar sitesinde ikamet eden Mustafa İlhan adlı polis memurunun naaşına ulaşıldı.

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / Yeniçağ

6 Şubat 2023 günü yaşanan depremde Kahramanmaraş Ebrar sitesinde ikamet eden Adıyaman Gölbaşı nüfusuna kayıtlı polis Mustafa İlhan'ın naaşına ulaşılamamıştı.

Uzun bir süreç ve uğraştan sonra yapılan DNA testi ile mezarı tespit edilmiş, İlhan'ın başka bir aile kendi yakını sanarak defnetmiş olduğu mezarından çıkarıldı.

Naaş 05.04.2024 Cuma günü öğle namazına müteakip Adıyaman Gölbaşı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Kurugeçit Şehitlik mezarlığına defin edildi.

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