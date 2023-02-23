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6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 

Samsun'da, terör örgünü IŞİD'e finans sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4'ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.  

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:56
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6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 

6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terörizmin finansmanı dahilinde haklarında terör örgütü IŞİD'e finans sağladıkları ve örgütten yardım aldıkları şeklinde bilgiler bulunan yabancı uyruklu 4'ü kadın 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik geçen salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 5'i Iraklı, 1'i Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 6 IŞİD şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 5 kişi de mahkemece serbest bırakıldı. 6 kişi sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü. (İHA)     

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