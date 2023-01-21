Tarikatta 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalının iddianamesini yazan savcı sürgün edildi

Organize kötülüğün nasıl devam ettiğini Timur Soykan duyurdu.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi Kadir İstekli ile evlendirmesi ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması olayında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Korkunç olayı 3 Aralık'ta ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan, bugünkü yazısında olayla ilgili iddianameyi yazan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş’in görev yerinin değiştirildiğini aktardı. Savcı Ercan Ateş başka bir savcıda iki yıl bekleyen soruşturmayı iddianameye dönüştürmüştü.

YENİ AKİT'İN SİNSİ HABERİ

Yazısında, geçmişte ‘Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı’ diye manşet atan Yeni Akit'in sapıklığın baş savunucusu oldunu belirten Soykan Yeni Akit'in sanki bu manşeti atmamış gibi H.K.G.’yi karalayıp sapıkları aklamaya çalışmakla da yetinmediğini yazdı.

Soykan şöyle devam etti:

"Yeni Akit, çocukluğu boyunca cinsel istismara maruz bırakılmış çocuğa saldırmaya devam ediyor. H.K.G.’ye işkenceyi sürdürüyor.

30 Ocak’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek dava öncesinde H.K.G.’nin bulunduğu kentte duruşma açıldı ve ifade verdi.

Yeni Akit, dün bu ifadeden sapıklığa destek olmak için sinsi bir haber yayımladı. H.K.G.’nin bir radyo programcısıyla görüşmesine dair ifadelerinin davanın seyrini değiştireceği iddiasını ortaya atıyordu. Oysa cinsel istismarı yalanlayan bir ifade yoktu."

H.K.G.'nin 'radyo programcısıyla görüştüğünü ve onu kurtuluş olarak gördüğünü anlattığını' aktaran Soykan, yazısına şöyle devam etti:

"Zeki isimli bu kişi ile görüşmesi sanık olan anne ve babasının avukatları tarafından ona suçlama olarak yöneltilmişti. Bu kişiye ‘Canım’ diye yazması duruşmada ona soruldu. Ve şöyle yanıt verdi:

'Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı.'

H.K.G., ‘Zeki’ isimli radyocunun 'Altınlarını alıp kaç' dediğini ifadesinde söyledi. Yeni Akit bunu iftira delili olarak çarpıttı.

Anne Fatma Gümüşel ise radyo programcısı ile görüşmesiyle ilgili kızını suçlayan ifadeler verdi.

YENİ AKİT CİNSEL İSTİSMARI YAZMADI

Bunları yayımlayıp H.K.G.’yi iftiracılıkla suçlayan Yeni Akit, ifadenin cinsel istismarın anlatıldığı geniş bölümünü yazmadı. H.K.G.’nin kurtulmak istediği tarikat kâbusu haberde yoktu.

Oysa H.K.G. bu duruşmadaki ifadesinde 6 yaşında imam nikâhıyla evlendirilip o yaştan itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığını yeniden detaylarıyla anlatmıştı. Kadir İstekli, babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatma Gümüşel’den kendisine çocukluğu boyunca yaşattıkları için şikâyetçi olduğunu söyledi."

Tarikat karanlığındaki organize kötülüğün H.K.G.’yi sinsice karalayarak işkenceyi sürdürdüğünü belirten Soykan, sadece H.K.G.’nin ifadelerinin değil, savcıya verdiği fotoğrafların ve Kadir İstekli’nin ses kaydının da cinsel istismarı kanıtladığını hatırlattı.

İDDİANAMEYİ YAZAN SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tarikatın karanlık kuşatması devam ederken H.K.G.’nin yaşadıklarıyla ilgili iddianameyi yazan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş’in görev yerinin değiştirildiğini yazan Soykan, "Ercan Ateş, başka bir savcıda iki yıl bekleyen soruşturmayı iddianameye dönüştürmüştü. Ercan Ateş, aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Bu bir terfi ya da tenzili rütbe değil ancak istek dışı yapılmış bir görevlendirme. Yargı çevresindeki söylentilere göre; Ercan Ateş, H.K.G.’nin suç duyurusuyla ilgili soruşturmada başsavcı vekiline haber vermediği için bu görevlendirme yapıldı." dedi.