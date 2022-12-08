6 yaşında tarikat lideri babaları tarafından evlendirilen kardeşlerini yalanlamaya çalışan aileye Timur Soykan yanıt verdi. Delilleri tek tek sıraladı

İsmailağa Cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hakkında, 6 yaşındaki kızını dini nikahla 29 yaşındaki adamla evlendirmek suçlamasıyla dava açıldı. Baba Gümüşel ortalarda gözükmezken 3 çocuğuna video çekip kardeşlerini suçladı.

İstanbul Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi skandalı ile Türkiye gündemine oturdu. İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıktı. Bugün 24 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G, 18 yıl sonra yargıya gidebilme cesareti gösterdi.

YALANLAMAYA ÇALIŞTILAR

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'in, 6 yaşında evlendirildiği Kadir İstekli'nin tecavüzünü yaşadıklarını ifadesinde anlattı. Kocasını konuşturup kaydettiği sesini savcılığa verdi. Günlerdir suskun kalan Gümüşel ailesi, bugün üç çocuklarına video çektirip, 6 yaşında evliliği yalanlatmaya çalıştı.

Gelinlikli fotoğrafı 'hafızlık etkinliğinde çekildi' diye savunan Gümüşel kardeşler, ablalarının 14 yaşında nasıl anne olduğunu anlatamadı.

Kardeşler anlattıklarına 'delil' olarak 'evlendirilen' kardeşlerinden farklı olarak küçükken çekilen başları açık fotoğrafları gösterdi.

Ancak kardeşler sadece gelinlikli fotoğrafı yalanlayıp, 'istismarcı'nın ses kaydına ve diğer fotoğraflara bir açıklama getiremedi.

Kardeşlerin açıklaması kısaca şöyle;

"Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elindeki yerlerde kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi. hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik...

Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden biz bilmeyelim. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam ama benim annem de bir kadın, ben de bir kadının kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablamın iddia ettiklerini duyduk ben şok oldum zaten.

Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamış. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum."

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını öne süren H.K.G'nin şikayeti ile ortaya çıkan skandalla ilgili 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olay sosyal medyada da infial yaratırken iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

İsmailağa Cemaati'nden 'dini nikah' açıklaması

Öte yandan; İsmailağa Cemaati 6 Yaşındaki çocuğun 29 yaşındaki cemaat müridi ile evlendirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında çocuğa istismarı görmeyen cemaat, resmî nikâh kıyılmaksızın dinî nikâh kıyılmasına müsaade edilmediğini iddia ederek kendini savundu.

Ak troller görevde

AKP Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem'in 6 yaşındaki H.K.G.'yi evlendiren Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Ak troller ise İsmailağa Cemaatini aklamak için çocuk istismarını hiçe sayarak sosyal medyada troll kampanyası başlattı. İslamcılar, troll kampanyasında yine ‘Fadime Şahin’ kartını öne sürdü ve delillerle ortaya konan skandalın "tezgah" olduğunu iddia etti.

İŞTE 6 YAŞINDA EVLENDİRİLEN ÇOCUĞU FOTOĞRAFLARINDAN BAZILARI;

Timur Soykan 6 yaşında evlendirilen kardeşlerini yalanlamaya çalışan aileye kişisel twitter hesabından yanıt verdi;

İşte o yanıt;

"İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor.

Ekteki videoda kardeşleri H.K.G.’nin 6 yaşında imam nikahıyla 29 yaşındaki Kadir İstekli’ye teslim edilmesi gibi bir durumun olmadığını iddia ediyor. H.K.G. ise iddianamedeki ifadesinde bunu çok açık bir şekilde anlatıyor.

H.K.G., 6 yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor. (Not: İddianamedeki ifadeyi rahatsız edici kısımları ve H.K.G.'nin adının açık yazıldığı kısımları çıkararak yayınlıyorum.)

Kardeşleri, H.K.G'nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. 6 yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor.

Hatta Kadir İstekli kendisinin 6 yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. 'Hocaefendi' diyerek kastettikleri H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel.

H.K.G., konuşmanın devamında evde Kadir İstekli'ye "Damadım" denildiğini anlatıyor. Kendisine yetişkin gibi davranıldığını ifade ediyor. Kadir İstekli "Ufaklığın öyle geçti" diyor. Kadir İstekli savcılık ifadesinde kavga çıkmaması için böyle konuştuğunu savundu.

Kardeşleri, H.K.G.'nin gelinlik fotoğrafının icazet töreninden olduğunu anlatıyor. Fotoğrafa dava dosyasından ulaştık ve H.K.G. ifadesinde 6 yaşında imam nikahından sonra çekilen fotoğraftan bahsediyor. Kadir İstekli'nin kendisinin fotoğraf stüdyosuna götürdüğünü anlatıyor..

Üstelik H.K.G.'nin savcılığa sunduğu tek fotoğraf bu değil. Henüz küçük bir çocukken Kadir İstekli ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı savcıya verdi. Kardeşleri videoda bu fotoğraflara bir açıklama getirmedi.

H.K.G. ifadesinde 13 yaşında törensel nişan, 14 yaşında ise düğün yapıldığını anlatıyor. Bunun fotoğrafını da savcılığa sundu. Fotoğrafta kolunda bilezikler de görünüyor.

H.K.G.'yi 14 yaşındayken annesi hastaneye götürüyor ve doktor istismar anlayıp polise haber veriyor. Soruşturmada doğum kağıdı istenmiyor, bunun yerine kemik yaşı tespitine gönderiliyor. H.K.G. yerine 21 yaşındaki kadının tarikatça teste sokulduğu tespit edildi.

Savcılık tüm bu deliller ile cinsel istismarın kanıtlandığı görüşünde. 6 yaşından itibaren istismara uğradığını anlatıyor. 14 yaşındayken alınan 21 yaşında olduğuna dair raporun bile cinsel istismarı ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Elbette gerçekler yargılama sonucu ortaya çıkacak. Tarikat iddiaların iftira olduğuna dair kampanya başlattı. Bir düğün fotoğrafı da paylaştılar. H.K.G. zaten 14 yaşında düğün yapıldığını ifade ediyor. Çok küçük olduğu fotoğraflarla bu fotoğrafa birlikte bakmak gerekiyor."