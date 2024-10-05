6 yaşındaki çocuğa çarpan motosikletli kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
6 yaşındaki çocuğa çarpan motosikletli kaçtı

Hatay'da karşıdan karşıya geçen 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtı.

Hatay'da karşıdan karşıya geçen 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtı. Kaza, kameraya yansıdı. Yaralanan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, motosiklet sürücüsünün tespit edilemediği öğrenildi.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen 2 çocuktan 6 yaşındaki Gazvan Elhamdan isimli yabancı uyruklu çocuğa motosiklet çarptı. Feci kazada yaralanan çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa an be an kameraya yansıdı. Yaralı çocuk hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilirken motosiklet sürücüsünü tespit etmek için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yaralı çocuğun amcası 13 yaşındaki Abdulbasit Elhamdan kaza anında yaşananları anlattı.

6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtı

6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtı

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