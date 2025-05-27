6 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Siirt’te 6 yaşındaki Muhammed rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 6 yaşındaki çocuk önce Diyarbakır’a ardından Ankara’ya sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Siirt’in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Muhammed Yusuf Celbek (6), ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara’da yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır’a, buradan da ambulans helikopterle Ankara’ya götürülerek tedaviye alındı. Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Muhammed Yusuf’un cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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