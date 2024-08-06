6 yaşındaki kız çocuğu kazada hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü tabancayla öldürüldü

Kaynak: AA
6 yaşındaki kız çocuğu kazada hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü tabancayla öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan bir kamyonun altında kalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak hayatını kaybetti.

Çocuğun ölüm haberini alan yakınları, kamyon sürücüsü Şükrü Erdem'i tabancayla yaraladı. Erdem, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'nin mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında meydana geldi. 63 yaşındaki Şükrü Erdem'in kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada, ailesiyle tarlada bulunan ve uyuyakalan Ayşenur Toprak'ın fark edilmeden üzerinden geçti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun ölümünü öğrenen yakınları, kamyon sürücüsü Erdem'i tabancayla ağır yaralayarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Erdem hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Ayşenur Toprak ve Şükrü Erdem'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Haberler
Kahramanmaraş Valiliğinden hak sahiplerine önemli duyuru
Kahramanmaraş Valiliğinden hak sahiplerine önemli duyuru
Son Haberler
Van Gölü'nde yüzen çocukların saçları sarardı Video
Van Gölü'nde yüzen çocukların saçları sarardı
Fenerbahçe 90+1'de yıkıldı. Fransa'da büyük şanssızlık Spor
Fenerbahçe 90+1'de yıkıldı. Fransa'da büyük şanssızlık
Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı Yerel Haberler
Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı
Kahramanmaraş Valiliğinden hak sahiplerine önemli duyuru Gündem
Kahramanmaraş Valiliğinden hak sahiplerine önemli duyuru
Türk dönerini İsviçre'de hem daha çok hem daha ucuza yedi Video
Türk dönerini İsviçre'de hem daha çok hem daha ucuza yedi
Samsun’da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu Yerel Haberler
Samsun’da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
Fethiye'de kızgın yağla yaranan kadın 2 ay sonra hayatını kaybetti Yerel Haberler
Fethiye'de kızgın yağla yaranan kadın 2 ay sonra hayatını kaybetti