6 yaşındaki kız çocuğu kazada hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü tabancayla öldürüldü

Çocuğun ölüm haberini alan yakınları, kamyon sürücüsü Şükrü Erdem'i tabancayla yaraladı. Erdem, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'nin mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında meydana geldi. 63 yaşındaki Şükrü Erdem'in kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada, ailesiyle tarlada bulunan ve uyuyakalan Ayşenur Toprak'ın fark edilmeden üzerinden geçti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun ölümünü öğrenen yakınları, kamyon sürücüsü Erdem'i tabancayla ağır yaralayarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Erdem hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Ayşenur Toprak ve Şükrü Erdem'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.