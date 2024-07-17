6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürüp AVM'ye gitti. Kanlar içinde meditasyon yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürüp AVM'ye gitti. Kanlar içinde meditasyon yaptı

İsrail'de kan donduran bir olay yaşandı. Cani anne 6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürdükten sonra alışveriş merkezine gitti. Olay yerinde çekilen görüntüler ise vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, kadının kanlar içinde olduğu, çocuğunu öldürdüğü baltayla AVM'de yürüdüğü ve yere oturup meditasyon yaptığı görüldü.

Akıllara durgunluk veren olay İsrail'de yaşandı. Bir kadın 6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürdü. Ruh sağlığı yerinde olmadığı düşünülen kadının evde bulunan evcil hayvanları da katlettiği ortaya çıktı.

İsrail basını ise kadının eşinin Gazze'de savaşan bir yedek asker olduğunu duyurdu.

ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ, AVM ÖNÜNDE MEDİTASYON YAPTI

Olay yerinde çekilen görüntülerde kadının saldırının ardından bir alışveriş merkezinde baltayla kanlar içinde yürüdüğü ve sonrasında yere oturup meditasyon yaptığı görüldü. Kadının 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına maruz kaldığı iddia edildi ancak İsrailli yetkililer bu iddiayı yalanladı.

Herzliya Belediye Başkanı olayla alakalı yaptığı açıklamada ise "Polis ve psikologların kadınla iletişime geçerek sakinleştirdiğini" açıkladı.

Görgü tanıklarında biri ise şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten şaşkına döndüm. Polis ekipleri sokağımıza doluşunca korktum. Komşunun çocuğunu ve köpeğini vahşice öldürdüğünü öğrendim. Burnumuzun dibinde yaşanan bir olay, dehşete düştüm"

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