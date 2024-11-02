6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi kan dondurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA
6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi kan dondurdu

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Şirin ile beraber mezarlığa girdiği tespit edilen kağıt toplayıcısı M.Ö.’nün ifadesi dehşete düşürdü.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.

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KAYIP KIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

İhbar üzerine Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yapılmış, yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şirin Elmas Hanilçi'yi katleden katil zanlısı gözaltında her şeyi anlattı . M.Ö. Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğduğunu itiraf etti. Katil zanlısı, sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

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"CANIMI ÇOK SIKTI, BEN DE ONUN BOĞAZINI SIKTIM"

M.Ö.'nün kan donduran ifadesi de orta çıktı. Şirin'e istismarda bulunmadığını söyleyen M.Ö.'nün ifadeleri dehşete düşürdü.

Yolda yürüdüğünü söyleyen M.Ö., Şirin'in para istemek için yanına geldiğini belirtti ve "Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" ifadelerini kullandı.

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