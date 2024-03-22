6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü. Bursa'da vahşet

Bursa’nın Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’taki bir sitede meydana gelen olayda, bir sokak kedisi geçtiğimiz günlerde bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi.

6 YAVRU KEDİ BAŞLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Yavruları fark eden vatandaşlar ise kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairesinden çıkan vatandaşlar yavru kedileri, farklı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Caniler yavru kedileri öldürdükten sonra annesinin de kuyruğunu kesmiş.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.