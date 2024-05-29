6 yıl önce öldürülen ünlü şarkıcı rekor kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
6 yıl önce öldürülen ünlü şarkıcı rekor kırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı XXXTentacion ölümünün ardından 6 yıl geçmesine rağmen bir rekora imza attı.

1998 doğumlu ünlü şarkıcı 2018’de bir mağazadan ayrıldıktan sonra iki silahlı adam şarkıcının arabasındaki çantayı çalıp XXXTentacion’a defalarca ateş etti. Hastaneye nakledilen ünlü şarkıcının burada öldüğü açıklandı.

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Ünlü şarkıcının ölümünün üzerinden 6 yıl geçti fakat kendisi adına yeni bir gelişme yaşandı. Henüz 20 yaşında kariyerinin başındaki bir şarkıcı olarak vefat eden XXXTentacion, Spotify’da aylık 40 milyon dinleyiciye ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Amerikalı şarkıcı Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy yani bilinen sahne adıyla XXXTentacion kısa kariyeri boyunca gençler arasında bir popülerlik kazanmıştı.

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