6 yıldır ev bekleyen depremzedeleri ziyaret etti: Halka yalan söylemek suçtur

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ve Ayvacık CHP İlçe Başkanı Emre Öz ile birlikte, Ayvacık’ın Taşboğaz, Tuzla ve Babadere köylerinde konteynerde yaşayan ve 6 yıldır evleri teslim edilmeyen depremzedeleri ziyaret etti...

6 yıldır ev bekleyen depremzedeleri ziyaret etti: Halka yalan söylemek suçtur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017’de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve 6 yıldır konteynerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Aradan 6 yıl geçmesine rağmen depremzedelere hâlâ evlerinin teslim edilmediğini belirten Erkek, “Bunu düzelteceğiz, az kaldı. Hani diyorlar ya ‘Bize bir yıl müsaade edin’ diye, burada 6 yıldır bekleyen aileler var. Halka yalan söylemek suçtur” dedi.

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CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, bugün Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ve Ayvacık CHP İlçe Başkanı Emre Öz ile birlikte, Ayvacık’ın Taşboğaz, Tuzla ve Babadere köylerinde konteynerde yaşayan ve 6 yıldır evleri teslim edilmeyen depremzedeleri ziyaret etti. Taşboğaz köyündeki ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Erkek, şunları söyledi:

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“BURADA 6 YILDIR KONTEYNERDE YAŞAYAN AİLELER VAR. İNSAN ONURUNA YARAŞIR MI BU DURUM”

“6 Şubat 2017 Ayvacık depreminde Taşboğaz köyünde de birçok ev yıkıldı. Şu anda 7 aile hâlâ konteynerde yaşıyor. Üzerinden 6 yıl geçti, 6 yıldır konteynerde yaşıyor. Şu anda kendileri, domates fideleri ektiği için Tuzla’dalar. Tuzla’da da konteynerde yaşayan aileler var. Toplam 42 aile, Ayvacık’ın köylerinde 6 yıldır konteynerde yaşıyor. 86 hak sahibi vatandaş da hâlâ evini bekliyor. Hani diyorlardı ya ‘Bize bir yıl süre verin’. Ne acıdır ki bu iki depremde 6 Şubat’ta gerçekleşti. Burada 6 yıldır konteynerde yaşayan aileler var. İnsan onuruna yaraşır mı bu durum? Hepimizin temel görevi, insan onurunu korumak ve yüceltmek olmalıdır. Devletin temel görevi de budur aslında ama 6 yıldır Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Taşboğaz köyünde durum bu.”

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“HALKA YALAN SÖYLEMEK SUÇTUR”

Taşboğaz köyünün ardından Tuzla ve Babadere köylerinde depremzedelerin kaldığı konteynerleri de ziyaret eden Erkek, depremzedelerin şikayetlerini dinledi. Erkek, “En mükemmel adalet, vicdanlardadır. Bazı şeyleri kamuoyunun vicdanına bırakmak lazım. Konteynerde, küçücük alanda bir ailenin 6 yıldır yaşaması ne demek? İnsan onuru bu kadar zedelenir mi? Yazlık sarayları, kışlık sarayları, uçan sarayları hemen hallediyorsunuz, 86 aile hâlâ evini bekliyor. Gerekirse hiçbir ücret almayın. Bunu düzelteceğiz, az kaldı. Hani diyorlar ya ‘Bize bir yıl müsaade edin’ diye, burada 6 yıldır bekleyen aileler var. Halka yalan söylemek suçtur” dedi.

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