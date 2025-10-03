60 kare ile yağmur güzeli İstanbul!

Azerbaycanlı fotoğraf sanatçısı ve dermatolog Natavan Ali, İstanbul’un sokaklarını yağmurun izleriyle belgelediği “Sokakların Melodisi” adlı sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Azerbaycanlı fotoğraf sanatçısı ve dermatolog Natavan Ali, ilk kişisel fotoğraf sergisini İstanbul’da açtı. “Sokakların Melodisi” adlı sergi, sanatçının 2018–2021 yılları arasında İstanbul’un sokaklarında çektiği 60 kareden oluşuyor. Sergi için özellikle İstanbul’u tercih ettiğini belirten Natavan Ali, şehrin her gününün farklı bir atmosfer sunduğunu ve özellikle yağmurlu günlerin kendisine ilham verdiğini söyledi.

Yedi yıldır İstanbul’da yaşayan sanatçı, sergideki fotoğrafların büyük kısmını Üsküdar, Karaköy, Tophane ve Beşiktaş sokaklarında çekti. Yağmurun İstanbul’a çok yakıştığını söyleyen sanatçı, İstanbul’un kedilerini de fotoğraflarında özel bir yer ayırarak “dünyanın en artistik poz veren kedileri” olarak tanımlıyor.

Serginin açılışını Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu gerçekleştirdi. Açılış öncesinde gazeteci Uğur Dündar da Natavan Ali’yi tebrik etti. “Sokakların Melodisi” sergisi, 9 Ekim’e kadar Bakırköy Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.