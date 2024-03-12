60 kilo veren ünlü oyuncu evlendi. İşte nikahtan ilk kareler

'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi popüler yapımlarda rol alan Cem Cücenoğlu son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

150 kilo olan ünlü oyuncu zayıflamak için mide ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından Cem Cücenoğlu tam tamına 60 kilo verdi.

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MUTLULUĞU BULDU

Bambaşka bir fiziğe kavuşan Cücenoğlu aradığı mutluluğu da sonunda buldu.

Cem Cücenoğlu, Asude Karayavuz ile hayatını birleştirdi. Çift, geçtiğimiz aralık ayında aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Ünlü oyuncunun nikâh töreni Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.

Nikaha, oyuncular Emel Çölgeçen ve Kanbolat Görkem Arslan ile klarnetçi Ecesu Sertesen gibi birçok ünlü isim katıldı.

Karayavuz-Cücenoğlu çifti, nikâhın ardından Şişli Öğretmenler Evi'nde arkadaşları ile kutlama yaparak eğlendi.

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