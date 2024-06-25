60 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı, utanmadan el hareketi çekti

Kaynak: İHA
60 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı, utanmadan el hareketi çekti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada izini kaybettirmek için il il gezen 46 farklı suç kaydından 60 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Onlarca suç işlemesine rağmen hastane çıkışı el hareketi çeken utanmaz hırsız cezaevine teslim edildi.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun suredir yakalama çalışmaları yapılan H.A isimli kadın şahıs bugün Karaçay Mahallesi’nde 9 saat süren bekleyişin ardından yakalandı. Belirli olmayan zamanlarda Nazilli’ye gelip giden şahsın toplam 46 farklı suç kaydı olup bu suçlardan 60 yıl hapis cezası bulunuyordu. Şahsın hiçbir ilde sabit bir ikamet kullanmayıp ve teknolojiden uzak durması yakalama çalışmalarını oldukça zorlaştırırken, Nazilli polisinin başarılı çalışmasıyla yakayı ele verdi. H.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

“Onlarca suç işledi, utanmadı el hareketi çekti”

Nazilli polisinin başarılı çalışması ile yakalanan suç makinesi kadın hastane kontrolü sonrası çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere utanmadan el hareketi çekti.

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