60 yıldır bitki yetiştirip satıyor. 30 TL'ye de 3 bin TL'ye de var

Kaynak: İHA
60 yıldır bitki yetiştirip satıyor. 30 TL'ye de 3 bin TL'ye de var
Kahramanmaraş'ta yaşayan ve 60 yıldır bitki satarak geçimini sağlayan Bilal Demir, "30 TL'ye fide satıyorum. Kumbatın fiyatı ise 3 bin TL" dedi.

Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi’nde dünyaya gelen 70 yaşındaki Bilal Demir, hayatını bitkilere adamış. 10 yaşından çeşit çeşit bitkiler yetiştirip satıyorum diyen Demir "Toplam 200 çeşit çiçek var. Kaktüs, kumkat hanımeli, nar, şeftali, incir ve nar gibi bitkiler var. Genellikle insanlar fide türü alıyor" dedi.

Bilal Demir "Bu ürünleri ben köyden getiriyorum fide çeşitlerimiz de var. Domates, biber, yediveren ve Urmu dutu gibi ürünler de var. Durdukça büyür az sulanır. En pahalı bitkimiz 3 bin liraya kumkat, 30 liraya da fideler mevcut. Her yerden müşterim var çevre illerin yanı sıra, Türkiye’nin farklı illerinden de müşterilerimiz gelip benden alır gider. 20 çeşit kaktüs var. Kim ne isterse onu hazırlayıp veririm” diye konuştu.

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