60 yıldır bitki yetiştirip satıyor. 30 TL'ye de 3 bin TL'ye de var

Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi’nde dünyaya gelen 70 yaşındaki Bilal Demir, hayatını bitkilere adamış. 10 yaşından çeşit çeşit bitkiler yetiştirip satıyorum diyen Demir "Toplam 200 çeşit çiçek var. Kaktüs, kumkat hanımeli, nar, şeftali, incir ve nar gibi bitkiler var. Genellikle insanlar fide türü alıyor" dedi.

Bilal Demir "Bu ürünleri ben köyden getiriyorum fide çeşitlerimiz de var. Domates, biber, yediveren ve Urmu dutu gibi ürünler de var. Durdukça büyür az sulanır. En pahalı bitkimiz 3 bin liraya kumkat, 30 liraya da fideler mevcut. Her yerden müşterim var çevre illerin yanı sıra, Türkiye’nin farklı illerinden de müşterilerimiz gelip benden alır gider. 20 çeşit kaktüs var. Kim ne isterse onu hazırlayıp veririm” diye konuştu.