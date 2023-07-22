60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı. Türkan Şoray Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun ilk kez aynı karede

Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’un ilk kez birlikte oynadıkları 1963 yapımı ‘Genç Kızlar’ filminden bir fotoğraf sosyal medyayı salladı.

60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı. Türkan Şoray Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun ilk kez aynı karede

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’u Yeşilçam’da ilk kez bir araya getiren ‘Genç Kızlar’ filminden bir fotoğraf, nostaljidunyasii adlı instagram sayfasında yayınlandı.

Instagramda paylaşılan fotoğrafın altına “Türkan Şoray'ın Ediz Hun ile birlikte rol aldığı ilk film olan ‘Genç Kızlar'dan bir kare. Bu film aynı zamanda Türkan Şoray'ı Hülya Koçyiğit ile bir araya getiren tek film olma özelliği taşıyor.” yazıldı.

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Fotoğrafa “Türkan Hülya’dan kat kat kat fazla güzel ve asil”, “Leonardo Di Caprio gibiymiş Ediz”, “Şampiyonlar ligi mübarek” ve “Sanatçılarımızı örnek alıp şık giyiniyorduk. Ütülü takım elbise, kol düğmeleri, ütülü gömlekler, ütülü kravat” yorumları yapıldı.

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Genç Kızlar, Nevzat Pesen'in yönettiği 1963 yapımı Türk filmi. Filmin başrollerinde Türkan Şoray, Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit yer almıştır. Ayrıca bu film Ediz Hun'un rol aldığı ilk filmdir.

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