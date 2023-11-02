Ediz Hun Atatürk açıklaması yaptı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun, Cumhuriyet’in 100. Yılını sosyal medyada paylaştığı bir video ile kutladı.

Sanatçı Ediz Hun, özel mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde aziz Türk Milleti, senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük onur ve kıvanç duymaktadır. Sen yüksek hasretlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğinin önemine inanarak millet sevgisini insan sevgisiyle bağdaştırdın. Biz, bizler senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin düşünce ve fikirleri sonsuza dek savunacağız. Türk insanının ortak duygusu senin yolunda hızla ilerlemektir.

Yüce Atam, seni bütün kalbimizle, derin saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhun müsterih olsun!”