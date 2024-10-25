600 bin kişi tahliye edildi

Kaynak: AA
600 bin kişi tahliye edildi

Hindistan'da Dana Tropikal Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusunda yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi.

Hindistan'da hayatı olumsuz etkileyen Dana Tropikal Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusunda yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, Dana Tropik Fırtınası'nın Odişa eyaleti ve Batı Bengal'deki hızının saatte 120 kilometreyi bulduğu bildirildi.

Şiddetli yağış ve fırtına, ağaçların köklerinden sökülmesine, sel riskine ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

IMD'nin su seviyesinin yaklaşık bir metre yükselmesi nedeniyle alçak bölgelerin sular altına kalabileceğini duyurması, bölgede yetkilileri yüksek alarm durumuna geçirdi.

Fırtına sonucunda henüz herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

Odişa'da fırtına nedeniyle dün okullarda eğitime ara verilmiş, 200'den fazla tren seferi iptal edilmiş ve uçuşlar askıya alınmıştı. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarılmıştı.

Geçen sene ülkede etkili olan fırtınalar nedeniyle 523 kişi hayatını kaybetmiş ve 2,5 milyar dolarlık zarar oluşmuştu.

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