600 bin tanesi bomboş duruyor. Faturalar ortaya çıkardı

Temmuz ayında kiraya yüzde 25 zam sınırının kalmasını sonrasında ekonomi yönetimi cephesinden yeni bir atak daha geldi.

Yapılması beklenen ikinci vergi paketinde, boş evlerin de olduğu gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasına ilişkin ek vergi de yer aldı. Bahsi geçen paketin, tatil dönüşü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi öngörülüyor.

600 BİN KONUT BOŞ BEKLİYOR

Tatil dönüşü yapılması planlanan bu düzenlemeyle, ekonomiye faydası olmayan, başka bir deyişle “hayalet evlerin” vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, ilgili verginin kiralık piyasasına yeni arz kazandırabileceğini, bunun fiyat artışını durgunlaştırabileceğini fakat boş evlere verginin, konuta yatırımı caydırabileceğine vurgu yaptı.

KİRADA TEŞVİK ÇAĞRISI

Barınma krizinin aşılması amacıyla kiralamanın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken gayrimenkul uzmanları, “Özel sektör vergi teşvikiyle satılamaz kiralık konut üretmeli. Arsayı devlet verdiğinde, ‘bu evler kiraya vermek üzere satın alınabilir’ şerhiyle, kiralamak için ev sahipliği teşvik edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

HANEHALKI EN ÇOK KİRAYA PARA HARCADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hane Halkı Tüketim Harcaması 2023 verileri kapsamında, vatandaş en fazla harcamayı yüzde 23,9’luk oranla konut ve kiraya ayırıyor.

Bu oran, yüzde 21,9’lik oranla ulaştırma, yüzde 20,6 ile gıdayı da geri geride bırakmış.

Başka bir deyişle, vatandaş boğazından kısarak temel gıdayı tercih etmeyerek kirasını ödüyor. Yalnız yaşayan hanelerde ise bu oran yüzde 31,8’leri buluyor.