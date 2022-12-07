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  • Müge anlı canlı yayında şok oldu. 600 lira karşılığında yaptığı muskanın içinden iddia kuponu çıktı

Müge anlı canlı yayında şok oldu. 600 lira karşılığında yaptığı muskanın içinden iddia kuponu çıktı

Müge Anlı, programına katılan ve kaçırıldığını iddia ettiği kızını arayan bir adamın, sözde hocadan aldığını söylediği muskanın içinden cips kağıdı ve gazetenin iddia eki çıktı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:16
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600 lira karşılığında yaptığı muskanın içinden iddia kuponu çıktı. Müge anlı canlı yayında şok oldu

Müge anlı canlı yayında şok oldu. 600 lira karşılığında yaptığı muskanın içinden iddia kuponu çıktı
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ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir din şarlatanın yaptıkları gündeme geldi.

Gaziantep’ten gelen Mehmet Ataş, 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş’ın bir din şarlatanı tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Ataş’ın iddiasına göre bu şarlatan önce eşini kandırdı ve defalarca muska için para aldı. En son da kızını kaçırdı. Ataş’ın eşi, halen şarlatana inanmaya devam ediyor.

Mehmet Ataş programda şu ifadeleri kullandı:

“Ses kayıtları da var elimizde. 70 yaşındaki adam daha önce bizim mahallede hocaydı. Bu önce benim eşimi kandırdı. İnşaatta çalışan biriyim. Sürekli gönderdiğim para ile tılsım çıkardığını söylüyor. En son da kızım gitti. Eşim de şimdi tılsım yaptığını düşünüyor. Peşini bırakmayacağım.”

Ataş daha sonra Anlı’ya bir muska verdi. Muska içerisinden iddia eki çıktı.

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