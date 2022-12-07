Müge anlı canlı yayında şok oldu. 600 lira karşılığında yaptığı muskanın içinden iddia kuponu çıktı

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir din şarlatanın yaptıkları gündeme geldi.

Gaziantep’ten gelen Mehmet Ataş, 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş’ın bir din şarlatanı tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Ataş’ın iddiasına göre bu şarlatan önce eşini kandırdı ve defalarca muska için para aldı. En son da kızını kaçırdı. Ataş’ın eşi, halen şarlatana inanmaya devam ediyor.

Mehmet Ataş programda şu ifadeleri kullandı:

“Ses kayıtları da var elimizde. 70 yaşındaki adam daha önce bizim mahallede hocaydı. Bu önce benim eşimi kandırdı. İnşaatta çalışan biriyim. Sürekli gönderdiğim para ile tılsım çıkardığını söylüyor. En son da kızım gitti. Eşim de şimdi tılsım yaptığını düşünüyor. Peşini bırakmayacağım.”

Ataş daha sonra Anlı’ya bir muska verdi. Muska içerisinden iddia eki çıktı.