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Büyük mucize. 60'ından sonra lösemiyi yendi

Malatya'da 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan 61 yaşındaki Şeyho Atik, kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:25
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60'ından sonra lösemiyi yendi. Büyük mucize

Büyük mucize. 60'ından sonra lösemiyi yendi
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AA’nın haberine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Şeyho Atik, yaklaşık 2 yıl önce kusma, halsizlik ve nefes darlığı şikâyetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğu ifade edildi.

Tetkikleri yapılarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Atike kan kanseri teşhisi konulduğu vurgulandı.

Tedavisine başlanan Atike, bir süre kemoterapi uygulamasının ardından geçen ay kardeşi Ayşe Korkmazdan kök hücre nakli yapıldı. Atik, başarılı nakil sonrasında sağlığına yeniden kavuştu.

Şeyho Atik, rahatsızlığı süresince büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Atik, yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği hastalığı sürecinde kardeşinden uygun kök hücre bulunduğunu anlatarak,

"Doktorlarım sayesinde Allah'ın izniyle hastalıktan kurtuldum. Şu an çok iyiyim. Yaklaşık 7 aydır hastanede tedavi görüyordum, şu an sağlığıma kavuştum. Kardeşimden uygun kök hücre bulunduğunu öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Tedavi sürecime katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Yaşadıklarını duygulanarak anlatan Atik, kök hücre bağışı konusunda herkesin duyarlı davranması çağrısında bulundu.

Atikin eşi 62 yaşındaki Nurhayat Atik ise eşinin halsizlik ve iştahsızlık şikayetiyle başlayan hastalığının nakil sürecine kadar ilerlediğini ifade etti.

Atik, eşi için her türlü zorluğa katlandığını anlatarak, “Doktorlarımız sayesinde bugünlere kavuştuk. Herkesten Allah razı olsun. Donör olan görümcemden de Allah razı olsun. Rabbim tüm hastalara şifa versin.” diye konuştu

“HERKES KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLABİLİR”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise Şeyho Atikin kardeşinin bağışı sonrasında iyileştiğini belirtti.

Kök hücre bağışçılığının donöre hiçbir zararı olmadığını dile getiren Erkurt, "Herkes kök hücre bağışçısı olabilir. Aynı kan vermek gibi. Kan verildiğinde nasıl bağışçıya zararı olmuyorsa kök hücre vermenin de bağışçıya bir zararı yoktur" ifadelerini kullandı.

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