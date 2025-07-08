61 CHP'li vekil hakkında fezleke! 240 adet dokunulmazlık dosyası

CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin ayrıntıları ise T24'ten Ceren Bayer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin içeriği netleşti. Fezlekelerde 33 ayrı suçlama yer alırken, toplamda 61 CHP milletvekili hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması talep edildi.

33 AYRI SUÇLAMA BULUNUYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan fezlekelerde, CHP’li 61 milletvekili hakkında 33 farklı suçlama yer alıyor. Fezlekelerde en fazla adı geçen milletvekili CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel’in ardından Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezlekeler dikkat çekti.

HAKARET SUÇLAMASI İLK SIRADA

Hazırlanan fezlekelerde en çok karşılaşılan suçlamalar arasında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret öne çıktı. Bu iki suçlama, vekiller hakkındaki dosyaların önemli bir kısmını oluşturdu.

FEZLEKELERDE YER ALAN DİĞER SUÇLAMALAR

Fezlekelerde milletvekillerine yöneltilen suçlamalar arasında; kamu görevlisine hakaret, kamu görevlisini engelleme, kamu görevlisine direnme, Cumhurbaşkanına hakaret, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, tehdit, hakaret, memurların görevlerini yapmasının engellenmesi, kamu malına zarar verme, gizliliği ihlal, örgüt propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, halk arasına korku ve panik yaymak amacıyla suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, iftira, gizli bilgileri açıklamak, resmi belgede sahtecilik, basit yaralama ve silahla yağma gibi başlıklar yer aldı.

EN FAZLA FEZLEKE ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA

Fezlekeler arasında en çok adı geçen milletvekili CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel hakkında hazırlanan fezlekelerin çoğunluğunu hakaret suçlamaları oluşturdu. Özel’in ardından Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba hakkında düzenlenen fezlekeler dikkat çekti.