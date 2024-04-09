622 gram et 404 TL 1 kilogram et 650 TL. Bu bir Üzgünüm Leyla haberidir

Kaynak: Haber Merkezi
622 gram et 404 TL 1 kilogram et 650 TL. Bu bir Üzgünüm Leyla haberidir
Türkiye’de artan enflasyonla birlikte birçok ürünün fiyatı artarken, 650 gram kuşbaşı etin 404 TL olduğunun görüldüğü bir fotoğraf, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enflasyon faktörüyle birlikte birçok ürüne zamlar yağarken, vatandaşlar temel gıdalara bile ulaşmakta güçlük çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, enflasyon gerçeğini gözler önüne sererken, ekonomik gidişatın durumuna ilişkin de sorgulamalara yol açtı.

Bir vatandaşın kayıt altına aldığı fotoğrafta, 650 gram dana kuşbaşı etin fiyatının 404. 30 TL olduğu görülüyor. Temel bir gıda olan etin kilosunun 650 TL’ye çıkmış olmasına vatandaşlar tepki gösterirken, söz konusu fotoğrafa yorumlar yağdı.

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