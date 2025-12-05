Brent petrol varil fiyatı, bugün aynı saatte kapanışa kıyasla yüzde 0,2 gerileyerek 63,03 dolar seviyesine indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili ise 59,30 dolardan alıcı buluyor.Petrol fiyatlarındaki düşüşte; ABD’de talebin zayıfladığını gösteren veriler, Washington’ın Lukoil’e uyguladığı yaptırımlarda teknik bir istisna getirerek yumuşama sinyali vermesi ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine dair devam eden belirsizlikler etkili oldu.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ülkenin ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 600 bin varil artarak 427 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldiğini duyurdu. Piyasanın beklentisi ise stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.Stratejik petrol rezervleri (ticari stoklara dahil olmayan) aynı dönemde 300 bin varil artışla 411 milyon 700 bin varile ulaştı. Benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 214 milyon 400 bin varil oldu.

Ayrıca ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretimi 1.000 varil yükselerek 13 milyon 815 bin varile çıktı.