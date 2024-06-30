63 yaşındaki kadın 23 yaşındaki adamdan hamile kaldı

63 yaşındaki Cheryl zaten yedi çocuk annesi ve 17 kadar da torunu var. Ancak kadın bir kaç aydan beri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında yeniden anne olmak istediğini söylüyordu.

Aralarında büyük yaş farkı bulunan çift, uzunca bir süredir TikTok adlı sosyal medya platformunun gözdelerinden. İkili nişanlandıklarını duyurur duyurmaz TikTok'ta şöhretlerini inanılmaz oranda artmıştı.

Aşk yolculuklarını paylaşmaya devam eden çiftin internetteki şöhreti Cheryl'nin hamilelik duyurusuyla daha da artmış durumda.

Çift, sosyal ağlar için içerik oluşturmaya başladıktan sonra 4,7 milyon kadar takipçinin ilgisini çekti. takipçilerin dikkatine. Ve şimdi heyecanla onlara yeni bir aile üyesinin şefkatli beklentisini anlattı.

Hamileliğin ikinci üç ayına ilişkin konuşan baba adayı "Büyük risk aşamasını çoktan geçtik. Yakında taşıyıcı annemizle tanışacaksınız" diye konuştu.