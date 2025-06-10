63 yıllık Türk inşaat devi iflasın pençesinde. Ankara'da lüks otelleri de var

Ankara merkezli Oğultürk İnşaat, 1962’den bu yana sektörde önemli bir yere sahip. Kızılcahamam’daki Çam Otel’in de sahibi olan şirket, ekonomik zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 13 Mayıs 2025 tarihli kararıyla şirket, iflas içi konkordato talebiyle yeniden yapılandırma fırsatı buldu. Mahkeme, daha önce Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği iflas kararını kaldırarak, şirketin revize konkordato projesini onayladı.

BORÇLAR TAKSİTLE ÖDENECEK

Mahkeme kararına göre, Oğultürk İnşaat’ın tüm borçları, karar tarihinden itibaren 6 ay ödemesiz dönem sonrası, yıllık yüzde 24 basit faizle 24 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kayyım atanmasına gerek görülmedi. Bu karar, şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İcra ve İflas Kanunu uyarınca, mahkeme kararının ilgili kurumlara ve İflas İdaresi’ne bildirilmesi kararlaştırıldı. Tasdik harcı daha önce alındığından, ek harç yükümlülüğü getirilmedi. Yargılama giderleri ise Oğultürk İnşaat tarafından karşılanacak.

HASTANE VE FABRİKA LÜKS KONUT YAPTI

1962’de Oğultürk Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak kurulan şirket, yıllar içinde unvan değişiklikleriyle Oğultürk İnşaat Turizm A.Ş. adını aldı. Lüks konut, hastane, fabrika ve altyapı projeleriyle tanınan firma, kalite ve güven odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Kızılcahamam’daki Çam Otel, termal turizmde iddialı projeleriyle dikkat çekiyor.

Oğultürk İnşaat, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı, istihdam yaratmayı ve turizmle inşaat sektörlerinde yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyor. Çam Otel’i termal, sağlık, kültür, kongre ve spor merkezi haline getirme planları, şirketin vizyonunun temel taşlarından. Müşteri memnuniyetine odaklanan firma, çevreye ve evrensel değerlere duyarlı bir yaklaşım benimsiyor.

Oğultürk İnşaat, konkordato onayıyla mali yapısını güçlendirerek sektördeki yerini koruma yolunda önemli bir adım attı. Şirket, köklü geçmişi ve yenilikçi projeleriyle gelecekte de adından söz ettirmeyi hedefliyor.