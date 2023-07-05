64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kutlandı

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Konya Akşehir’de etkinlikler düzenlendi.

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kutlandı

AA

İlk olarak Akşehir Belediyesine gelen tellallar, Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya makamında ziyarette bulundu. Tellallar, davulun tokmağını Akkaya'ya vererek şenlik daveti yaptırdı.

Akkaya "64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize tüm Akşehir'imizi, Konya'mızı, ülkemizi ve yurt dışındaki tüm herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu güzel bir şenlik hazırladık. Bu şenlikte Nasreddin Hoca'mızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Akşehir Hükümet Konağı'na geçen tellallar, Kaymakam Mehmet Özel'i makamında ziyaret etti.

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Daha sonra sokak ve caddelerde davul çalarak halkı şenliğe davet eden tellallar, ardından Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan ile görüştü.

Davulcuya bahşiş veren Kalkan, tokmağı eline alıp davulu çalarak şenliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etkinlikler, gün içinde yapılacak kortej yürüyüşü, maya çalma töreni, şenliğin açılış töreni gibi programlarla devam edecek.

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