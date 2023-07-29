64 yaşındaki Madonna'dan 'İyileşiyorum dansı' videosu

Geçtiğimiz ay yoğun bakıma kaldırılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, tedavisi devam ederken dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

64 yaşındaki Madonna'dan 'İyileşiyorum dansı' videosu

64 yaşındaki ABD’li şarkıcı Madonna, evinde bilinci kapalı şekilde bulunmuş ve sevenlerini korkutmuştu.

Yardım ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle septik şoka girmekten kurtarılmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı öğrenilen şarkıcı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

İYİLEŞİYORUM DANSI

Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen pop yıldızı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Madonna, dans ettiği videosunu paylaşarak ‘iyileşiyorum’ mesajı verdi.

"Dans edebilmek dünyanın en şanslı insanı hissettiriyor"

Öte yandan paylaşımına şu notu ekledi:

madonna-ic.jpg

Vücudumu hareket ettirebilmek ve biraz dans edebilmek beni dünyanın en şanslı yıldızı gibi hissettiriyor!

Tüm hayranlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim!

Siz de benim şanslı yıldızlarım olmalısınız!

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