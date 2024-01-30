65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı böyle yıkıldı

Kaynak: İHA
65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı böyle yıkıldı
Hatay'da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı’nın yerle bir olma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne günler kala, binaların yıkılma anına ait görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanı'nın da yıkılma anları ortaya çıktı. Görüntülerde; 65 kişiye mezar olan 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallandığı ve saniyeler sonra yıkıldığı görüldü.

"İNSANLAR APARTMANDA ACIMASIZCA ÖLDÜLER"

Depremlerde zor anlar yaşadığını ifade eden 45 yaşındaki Arzu Yavuz, Eda ve Sahil apartmanlarının depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını ifade ederek, “İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler. Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi” diye konuştu.

"60 - 80 KİŞİ ÖLDÜ DİYORLAR"

Depremin ilk 15 saniyesinde Sahil Apartmanı'nın yıkıldığını belirten 32 yaşındaki esnaf Çağrı Gürpınar, “6 Şubat'a kadar Sahil ve ileride Eda Apartmanı olarak iki yüksek binamız vardı. Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü. Eski binalardı. Depremin şiddetine dayanamadılar ve çöktü. Tam net rakamı bilmiyorum ama 60 - 80 kişi öldü diyorlar. Apartmanın enkazından da 4 veya 5 kişi sağ çıktı” dedi.

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