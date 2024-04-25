65 yaş üstü hastalardan hastane bahçesinde egzersiz

Mersin Şehir Hastanesi’nde bulunan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşlanmalarını desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekte.

Bu merkezde, hastalar fizyoterapistlerin rehberliğinde egzersizler yaparak fiziksel aktivitelerini artırıyorlar.

Merkez, hastaların sosyal etkinliklere katılımını, yeni alışkanlıklar edinmelerini ve sosyal bağlarını güçlendirmelerini teşvik etmek için özel bir etkinlik organize etti.

Hastane bahçesinde toplanan yaşlı bireyler, fizyoterapist İlknur Ceylan Sarıgül’ün verdiği egzersiz eğitiminin ardından yaşlarına uygun hareketler yaptılar.

Etkinlik sırasında renkli anlar yaşandı ve katılımcılar getirdikleri yiyeceklerle piknik yapma fırsatı buldular. Pikniğe, Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı ve diğer doktorlar ile yöneticiler de iştirak etti.

Başhekim Doç. Dr. Aydınlı, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ne gelen yaşlılarla düzenli olarak aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nefes egzersizleri, fiziksel aktiviteler ve piknikle sonlandırılan etkinliklerle, yaşlanan Türkiye nüfusunun sağlıklı yaşlanmasını desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Aydınlı, yaşlıların “Buraya gelirken hastaydım, şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum” şeklindeki geri bildirimlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Başhekim Yardımcısı İbrahim Yimsek, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin en büyük avantajının, yaşlı hastaların randevu alma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir sistemle çalışması olduğunu vurguladı.

Yimsek, hekimlerin hastalara dünya standartlarında hizmet verdiklerini, şikayetleri dinlediklerini ve daha önce bilinmeyen sağlık sorunlarını tespit ettiklerini belirtti.

Tüm yaşlı hastaları merkeze davet eden Yimsek, herhangi bir prosedürle uğraşmadan, istedikleri zaman merkeze başvurabileceklerini söyledi.

Etkinliğe katılan 75 yaşındaki Ethem Türk, merkezin düzenlediği etkinliklere daha önce de katıldığını ve sağladıkları imkanlar için teşekkür ettiğini belirtti.

Türk, merkeze katıldıktan sonra hayatında olumlu değişiklikler yaşadığını ve “Bu etkinlikler, doktorların verdiği ilaçlardan daha iyi geliyor, daha etkili” dediğini ifade etti.