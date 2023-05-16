65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatı düşürüldü

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkede sayıları 9,5 milyondan fazla olan 65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatını 2 euroya indirdi.

65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatı düşürüldü

Kültür ve Spor Bakanı Miquel İceta'nın önerisiyle Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği 65 yaş üstüne getirilen sinema biletlerindeki indirim uygulaması için 10 milyon euroluk bütçenin ayrıldığı belirtildi.

Sinema sektörünün de işbirliğinde bulunacağı uygulamayla normalde 8 ila 9 euro olan sinema biletinin, 65 yaş üstündekiler için ülkedeki tüm sinemalarda geçerli olacak şekilde 2 euroya indirileceği ifade edildi.

Başbakan Pedro Sanchez, 14 Mayıs'ta partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) mitinginde yaptığı konuşmada, bu uygulamanın amacının, "COVID-19 sonrasında sinema alışkanlığını sürdürmekte en çok zorlanan grup olan 65 yaş üstü kişilerin sinemalara dönüşünü teşvik etmek" olduğunu söylemişti.

İspanya'da COVID-19'un etkisiyle sinemalardaki seyirci sayısı 2019'a göre halen yüzde 40 daha düşük seviyelerde bulunuyor.

Ülkede, bu hafta kutlanan "Sinema Bayramı" dolayısıyla tüm bilet fiyatları, bir haftalığına 3,5 euroya düşürülmüştü.

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