65 yaş üstü olanlar kışın dikkat

Kaynak: AA
65 yaş üstü olanlar kışın dikkat
Kış aylarında kalp krizi, ve felç vakaları artış gösterir. Peki hangi yaştakiler özellikle çok dikkat etmelidir. İşte, ayrıntılar..

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Münevver Sarı, kış yani soğuk havalarda 60 yaş üzerindeki kişilerin alabilecekleri önlemleri açıkladı. Sarı, “Kış aylarında kalp krizi geçiren kişilerde ölüm riski yüksektir. ” dedi ve ekledi:

“60 yaş üstündekilerin kışın uygun kıyafet seçilmesi önemli. Kesinlikle C vitamini olmaları şarttır. Taze meyve, sebze tüketimi de aynı şekilde. Bu kişilerin asla kafein ve alkol tüketmemelidirler. Sigarayı kesinlikle kullanmamalıdırlar. Sıvı almaları şarttır.”

Sarı, sözlerine şunları da eklemeyi ihmal etmiyor:

“Kişi 65 yaşın üzerinde ve kronik kalp rahatsızlığı bulunuyorsa grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmalıdır. Aksi takdirde kalp krizi geçirme olasılıkları yüksektir.

Kalp krizi belirtileri arasında şunlar bulunur:
Göğüs ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı, kusma, soğuk terleme”

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