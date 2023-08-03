65 yaş üstüne kötü haber. Artık bedava binemeyecekler

Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu.

Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi.

15 EKİM’E ERTELENDİ

Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girmesi beklenirken Burdur Tüketicileri Koruma Derneği'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, kararın 15 Ekim'e ertelendiği aktarıldı.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Burdur Özel Halk Otobüs İşletmecileri 21.7.2023 günü yaptıkları açıklamada, Burdur’da ücretsiz/indirimli yurttaşlar nedeniyle zarar ettiklerini dile getirip 01.8.2023 tarihinde bu yurttaşları otobüslere bindirmeyeceklerini ilan etmişlerdi.

Bu grup, 2014 yılından bu yana ücretsiz biniş hakkına sahip yurttaşlara yönelik saygısız-kaba davranışlarını bilinçli olarak sürdürüp, kanuni bir hakkı fiilen kullanılamaz kılmaya çalışmışlarsa da BURTKODER ve PLATFORM’un mücadelesi ile baskılar kırılmış, hukuksuz-keyfi davranışlar azaltılmış iken bu kez de 1.8.2023 günü otobüslere bindirmeyeceklerini ilan edivermişlerdi!

Platform olarak Burdur Valiliğine dilekçe vererek otobüsçülerin kanunsuz eylemlerine ve hak sahibi yurttaşların ulaşım haklarını gasp etmeye yönelik girişimlere engel olmaya çağırıp, Bakanlığı da bilgilendirerek Yasanın uygulanmamasına göz yumulmamasını istedik.

Bunun üzerine halk otobüs işletmecileri 01.8.2023 günü “bindirmeyecekleri” duyurusunu geri alıp, 15.10.2023 ününe ertelediklerini ilan ettiler.

Bu gün yayınladıkları açıklamada 15.10.2023 tarihinde uygulayacakları ücretsiz taşımayı durduracaklarına dair söylemleri geri aldıkları anlaşılmakla;

Şehir içi otobüs hatlarını babalarının malı gibi göstermekte, halkımızın bu gerçeği bilmeyişi nedeniyle de ölçüsüz davranmaktadırlar. Bu hatlar dolmuşçuların tapulu malı değildir. Aynı belediye dükkanının kiracısı gibidir. Kendileriyle Belediye 1’er yıllık taşıma sözleşmesi yapar. Belediye isterse özel halk otobüs uygulamasını iptal eder, araç alır taşımayı kendi yapar. İsterse mevcut araç sayısını istediği kadar artırabilir.

Şehir içi indirimli/ücretsiz taşıma mevzuatı 4736 sayılı Kanun ve Yönetmelikle belirlenmiş olup, taşıma işinde görev alan bu araç sahipleri de bu hükümler çerçevesinde faaliyeti sürdürmeye MECBURDURlar. Devlet ve Belediyeler bu taşımacılara, yolcu garantili bir hat satışı yapmadığı gibi, Kanunun belirlediği usul, Belediyelerin belirlediği tarifelere itiraz etme hakları da olmayıp, bu şartlarda taşımacılık kurtarmıyorsa bu işi bırakırlar.

Burdur Belediyesinin malı olan şehir içi hatlar üzerinde hiçbir hak ve tasarrufları olmayan bu grup üyelerinin bu gün sergiledikleri kanunsuz greve kalkışmalarının sorumlusu, İzmir Belediyesinin bağışladığı 8 otobüsü halkın hizmetine koymayarak, halkı bunlara mahkum bırakan Burdur Belediyesidir! Geldiğimiz noktada Burdur Özel Halk Otobüs İşletmecileri bir kez daha çark ederek ücretsiz ulaşım hakkına sahip halkı otobüslerden indiremeyeceklerini ima ederken, timsahın gözyaşlarını oynayarak, mahcup ifadeyle mağdura yatmaya kalkışmaktadırlar!

Burdur’da halkın sesi kulağı olagelen Platform-BURTUKODER’in, halkımızın hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini bildirir, halkımızın şehir içi otobüslerde maruz kalacakları kaba davranışları aracın plakası ile 150 telefon hattından CİMER’e şikayet edip, Platforma bildirmeye çağırıyoruz. “