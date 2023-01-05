5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne yani Şenol Hoca Hakem ve VAR odası rezilliklerini yazmayacak mıyız?

Ne yani Şenol Hoca Hakem ve VAR odası rezilliklerini yazmayacak mıyız?

﻿Spor Medyasının Nöbetçi Amiri Şenol Güneş'e seslendi: Hakem ve VAR odası rezilliklerini yazmayacak mıyız? Bunlar olmadı mı diyeceğiz? Haksızlık size yapıldığında ne olacak?

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:48
Takip Et

﻿Hakem ve VAR odası rezilliklerini yazmayacak mıyız: Spor Medyasının Nöbetçi Amiri yazdı

Ne yani Şenol Hoca Hakem ve VAR odası rezilliklerini yazmayacak mıyız?
+
Aa
-

Ne yani hocam hakem ve VAR odası rezilliklerini yazmayacak mıyız?

Kulüpler bile isyan ederken VAR kayıtları gizli mi kalsın?

Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı?

Bağıra bağıra hakkı yenen Sivasspor susacak mı şimdi yani… Konuşmamalı mı?

Nerede kaldı sizin hocalığınız?

Daha ilkokul sıralarında çocuklara Ahlak, Erdem, Onur, Dürüstlük kavramlarını öğretmiyor musunuz?

"Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil.

Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz.

Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak...

Hakemler odasına,

ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz.

Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz,

sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz.

VAR kayıtlarının açıklanmasına bizi niye ortak ettiniz?

Biz futbol oynamak istiyoruz. Hakemler buna izin versin.

Antep maçında hakem izin vermedi. Yorumculara girmek bile istemiyorum. Yeter artık ya! Bu kadar tartışılmasını da istemiyorum.

Ben eski ve yeni hakemleri dinliyorum.

Kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana, kendilerine göre yorumluyorlar.

Bizi neden bu olaya ortak ettiniz?

Biz zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı”

dediniz…

Ne yani olup bitenleri herkes görmezlikten mi gelecek?

Bunu mu demek istiyorsunuz…

Ne olacak Sivas’ın 3 puan ve sezon başından beri hakkı yenin kulüplerin hakkı?

Maç sonucunu tayin eden hakemlerin yaptıkları yanlarına kar mı kalmalı Hocam?

Bunu mu istiyorsunuz?

Siz bir defa kulübünüzle ters düşüyorsunuz.

Daha dün Beşiktaş Kulübü “VAR kayıtları sezon başından itibaren açıklanmalıdır” diyerek resmi bildiri yayınladı.

Unutmayın,

bu alemde en çok canı yanan bir kulübün teknik adamısınız.

“VAR kayıtlarının açıklanmasına bizi niye ortak ettiniz?” diyorsunuz..

Ya kimi ortak edeceklerdi Şenol Hocam,

Bakkal Hüseyin’i mi?

“Hakemler odasına,

ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz.” de dediniz.

Girilmesin de orada yaşanan rezillikler gizli mi kalsın?

Karı-Koca ilişkisi değil ki bu.

Siz öyle biliyorsanız,

e o zaman size yanlış anlatmışlar VAR odasını…

VAR odası yatak odası değildir.

Aile odası hiç değildir!

VAR odası şeffaf bir oda olmalıdır. Çünkü, oynan maçın toplum adına gözlemlendiği yerdir orası. Hatta toplum adına denetlendiği yerdir!

Kısaca milyonlarca taraftar adına…

Yani adalet adına..

Bir daha tekrar edelim adalet ve adil olma adına…

O halde VAR odası bilgileri de kamuya açık olmalıdır.

Ne kadar şeffaf olursa o kadar iyidir.

Çünkü şeffaflık gizli kapaklı bir işleri engeller. Toplumun gözü önünde alavere dalavere işler dönmez.

Hatalar gözler önüne serilir.

Ve herkes bilir ki, bir daha yapılmaması için adımlar atılır.

Yok, bunu kapatırsanız yani; ‘Yatak Odası, Aile Odası, Kozmik Oda’ gibi tuhaf yerlere benzetirseniz yarın, size bir daha hakızlık yapıldığında konuşmaya hakkınız olmaz…

Bırak konuşmaya gıkınız çıkmaz.

Kapalı olan her yerde şaibe vardır bunu unutmayın!

Şaibelerin de sonu gelmez..

Sözün kısa Hocam,

Medya bunları yazmasın mı? Tartışmasın mı?

Sonuçta bu şaibeli ortamı yaratan medya mı?

Medya üç maymunu mu oynasın?

Bir de kulüp yöneticileri var.

Ne yani Sivasspor canının yanmasına ses çıkarmasın mı? Susup kalsın mı? Gaziantep’li yöneticiler yapılan haksızlığa bir bardak soğuk su mu içsinler?

Kendi haklarını savunmasınlar mı?

Bu mudur öğretmenlik…

Beşiktaşlılık başkalarına yapılan haksızlığa da ‘Bu haksızlıktır’ diyebilmektir.

Çünkü Beşiktaşlılık, “Adalet herkese eşit uzaklıkta olmadır” diyebilmektir.

Ne olursa olsun bir şekilde kazan’ diyen erdem eksiği düşünce yerine ‘Şerefinle, Hakkınla kazan” demektir…

Zaten,

Türkiye’nin başına ne geldiyse “Hırsız bendense suçsuzdur” anlayışının hakim olmasından geldi.

“Suçlu bendense suçsuzdur” ahlaksızlığı toplumsal çürümeyi de getirir yanında.

Öyle olmamak için, “Suçlu senin içindense, atacaksın onu dışarı” diğer insanları çürütmesin diye, topluluğu bozmasın diye…

Oysa bu işler, bu kadar basittir…

Haksızlığa haksızlık diyebilmek insan olmanın en ulvi erdemlerinden biridir!

Ve öyle de kalacaktır.

Sayın Hocam,

bizim mahallede ‘Doğruya doğru, eğriye eğri, yanlışa yanlış, hırsıza hırsız, iyiye iyi, kötüye kötü” denir…

Bunu sizin gibi,

bizi yetiştiren Türkiye Cumhuriyeti’nin o güzel idealist hocalarından öğrendik.

Bu yüzden VAR’ı da konuşacağız, hakemleri de…

Yanlışa yanlış diyeceğiz, doğruya doğru diyeceğiz, haksızlığa haksızlık diyeceğiz…

Ve elbette,

çıkar ilişkisi olmayan bir medya ve onun mensupları,

tabii ki haksızlık karşısında susmayacak…

Sonu Silivri olsa bile…!

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Divan Üyesi
5.01.2023 11:55
İki Trabzonlu gider. Beşiktaş kurtulur.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
3
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
4
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
5
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Aydın Karacasu SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Aydın Karacasu SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Aydın Karacasu SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Mercedes'e binmek isteyen ayının hevesini kursağında bıraktılar
﻿Mercedes'e binmek isteyen ayının hevesini kursağında bıraktılar
﻿Mercedes'e binmek isteyen ayının hevesini kursağında bıraktılar
﻿Samsun Bafra Belediyesi geçici 1 işçi alacak
﻿Samsun Bafra Belediyesi geçici 1 işçi alacak
﻿Samsun Bafra Belediyesi geçici 1 işçi alacak
﻿Burdur Yusufçam İnşaat geçici 2 işçi alacak
﻿Burdur Yusufçam İnşaat geçici 2 işçi alacak
﻿Burdur Yusufçam İnşaat geçici 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.