Hülya Avşar'ın ricasıyla TRT'ye çıkan Kaya Çilingiroğlu kaç lira alıyor? Spor Medyasının Nöbetçi Amiri ortaya çıkardı

Spor Medyası’nın Nöbetçi Amiri olmak öyle kolay sanılıyor.

Şöyle muhasebe yaptım.

Daraldım resmen.

Ulan, kimler nerelerde. Emekçiler yerlerde sanki.

Özellikle de TRT.

İşini uyduran kapağı atmış.

Senelerdir aynı yüzler.

Yahu kardeşim nerede ise tüm üniversitelerde basın yayın yeni adı ile ‘yeni medya’ bölümleri var. Her sene binlerce genç mezun oluyor.

Çoğu staj bile yapamıyor.

Çünkü köşe başları tutulmuş.

Holding sahipleri. Kebapçılar. Müteahhitler. Kabzımal. Doktor. Sigortacı. Yeni moda eski futbolcu ve hakemler. Mantar gibi kaplamışlar ortalığı.

Artık yok öyle. Nöbetçi amir hepsinin ipliğini pazara çıkaracak.

TRT ekranlarından başlayım.

Kaya Çilingiroğlu. Sözde futbol yorumcusu. Bu işe Hülya Avşar’ın ricası ile başlıyor.

Avşar o dönem siyasetin en tepe isimleri ile pek samimi.

İyice içli dışlı oluyor. Şöyle bir ricada bulunuyor, tepe siyasetçinin eşinden.

“Kaya sürekli para istiyor. İşleri bozuk. TRT de programa falan çıksa..” diye.

Anında kapağı atıyor. Aynı diğerleri gibi. Emlak ve borsa işleri kovalayan Çilingiroğlu, o dönem iddiaya göre 45 milyon aylık ile başlıyor. Asgari ücretin 1.5 milyon lira düzeyinde olduğu zamanında yani.

Halkın kanalı. Bizlerin vergisi ile toplanan paraları bu ve bunun gibilere saçıyor.

Günümüzde net rakam telaffuz edilmese de, aylık 300 ile 400 bin arası olduğu ileri sürülüyor.

Bizim emekçi tayfa üç kuruşa çalışıp çabalıyor.

Vicdanım almıyor. Afedersiniz kusacak gibi oluyorum.

Bu sadece bir örnek. Kimler, kimler ne paralar indiriyorlar.

Kardeşim hoop! Özel kanallar beni bağlamaz. Amma TRT, AA bağlar. Halkın parası öyle çarçur edilemez.

İşsiz gazetecilerin ordu gibi olduğu ülkemizde, böyle aymazlık olamaz.

Herkes gerçek işine dönsün.

Kafamın tasını attırmayın daha fazla.

Nöbetçi Amiri hafife almayın artık.

Ona göre.

Dönün kardeşim işinize, gücünüze. Sülük gibi yapıştınız, ballı kaymaklı devlet kanalına.

Siz TRT’yi yönetenler. Gerçek mesleği gazeteci olmayanları kapı önüne koyun. Kebapçı gidip kebabını yapsın. Borsacı piyasalar ile uğraşsın. Koca holding sahibi işleri ile yatıp kalksın. Sigortacı ofisinde kalsın. Eski hakemler mesleklerini yapsın. Futbolcular da kendi alanlarına baksın.

İsim isim tek tek açıklayıp millete meze mi olmayı istiyorsunuz.

Siz bilirsiniz.

Torpilli Kaya sadece örnek dedim.

Farklı olanınız yok. Araya sokmadığınız kimse kalmadı. İlker Yağcıoğlu, Hayri Ülgen, Bünyamin Gezer, Ömer Üründül, Mehmet Özdilek, Alp Pehlivan ve diğerleri.

Ne hakkınız var torpil ile gazetecilerin önünü kesmeye.

Sanki atomu yeniden parçalıyor havasına soktunuz kendinizi.

Hadi sizlerde vicdanın sesi çıkmıyor diyelim.

Ya sizi oralara çıkaranlar.

Oluk gibi paramızı aktaranlar.

Siyasiler.

TRT sorumlu yöneticileri.

Ayıptır. Dünyalığınızı kurmuşsunuz. Allah artırsın. Emekçilerin, gençlerin ekmeği ile artık oynamayın. Oynatmayın.

Herkesten kaçar, nöbetçi amir yakalar.

Gerekeni yapar.

Gerekirse Disko Hapsi bile verir.

Anladınız umarım.

Anlayana, anlatabildiğim kadar.