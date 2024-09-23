66 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon sonucunda belirlenen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 66 milyon lira olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirildi. Yakalanan suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.