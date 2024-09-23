66 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi

Kaynak: İHA
66 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi

Van'da polis ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon sonucunda belirlenen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 66 milyon lira olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirildi. Yakalanan suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Son Haberler
Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bıraktı
Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bıraktı
Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı
Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı
Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü
Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü
Boşanma aşamasında olduğu eşini boğarak öldürdü
Boşanma aşamasında olduğu eşini boğarak öldürdü
Lübnanlı gazeteci canlı yayında bombardımana yakalandı
Lübnanlı gazeteci canlı yayında bombardımana yakalandı