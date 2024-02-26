67 yaşındaki adamı satırla öldürdüler

Kaynak: İHA
67 yaşındaki adamı satırla öldürdüler
Konya'nın Ereğli ilçesinde 67 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinde satırla öldürülmüş halde bulundu.

Ereğli’de yalnız yaşayan 67 yaşındaki Cuma Han, evinde satırla vahşice katledildi. Komşuları, uzun süredir kendisinden haber alamadıkları Cuma Han’ı merak edip 112’yi aradı.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Cuma Han’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Cuma Han’ın başına satırla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Savcılık ve polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Cuma Han’ın cenazesini Ereğli Devlet Hastanesi’ne gönderdi. Polis, katil ya da katilleri yakalamak için soruşturma başlattı.

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