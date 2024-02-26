67 yaşındaki adamı satırla öldürdüler

Ereğli’de yalnız yaşayan 67 yaşındaki Cuma Han, evinde satırla vahşice katledildi. Komşuları, uzun süredir kendisinden haber alamadıkları Cuma Han’ı merak edip 112’yi aradı.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Cuma Han’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Cuma Han’ın başına satırla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Savcılık ve polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Cuma Han’ın cenazesini Ereğli Devlet Hastanesi’ne gönderdi. Polis, katil ya da katilleri yakalamak için soruşturma başlattı.