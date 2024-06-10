68 yaşındaki Talat Bulut’un estetik ameliyat olduğu ortaya çıktı

Erkek sanatçıların estetik haberleri magazin gündemine bir bir düşerken, yılların oyuncusu Talat Bulut’un bir dizi estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

2022 yılında İranlı doktor Parizad Rostam tarafından gerçekleştirilen estetik operasyonlarda 68 yaşındaki oyuncu bambaşka bir görünüme kavuştu.

İranlı doktorun hesabından yapılan paylaşımlarda da oyuncunun ismi ve yapılan işlemlerde reklam olarak kullanıldı.

Özellikle boyun bölgesi ve göz çevresinde gerçekleştirilen çeşitli yöntemlerin ardından deneyimli oyuncunun saçlarına da bir işlem yaptırdığı iddia edildi.