68 yaşındaki Talat Bulut’un estetik ameliyat olduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
68 yaşındaki Talat Bulut’un estetik ameliyat olduğu ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Talat Bulut’un 2 yıl önce bir dizi estetikle gençleştiği ortaya çıktı.

Erkek sanatçıların estetik haberleri magazin gündemine bir bir düşerken, yılların oyuncusu Talat Bulut’un bir dizi estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

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2022 yılında İranlı doktor Parizad Rostam tarafından gerçekleştirilen estetik operasyonlarda 68 yaşındaki oyuncu bambaşka bir görünüme kavuştu.

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İranlı doktorun hesabından yapılan paylaşımlarda da oyuncunun ismi ve yapılan işlemlerde reklam olarak kullanıldı.

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Özellikle boyun bölgesi ve göz çevresinde gerçekleştirilen çeşitli yöntemlerin ardından deneyimli oyuncunun saçlarına da bir işlem yaptırdığı iddia edildi.

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