22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

684 yıllık Orhan Bey Cami ibadete açılıyor

Bursa’daki 684 yıllık Orhan Bey Cami, restorasyonu tamamlanarak teravih namazıyla ibadete açılacak.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:34
Takip Et

684 yıllık Orhan Bey Cami ibadete açılıyor

684 yıllık Orhan Bey Cami ibadete açılıyor
+
Aa
-

AA

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesinde tarihi Ulu Cami'nin hemen yanı başında yer alan ve Bursa'nın en eski mabetleri arasında gösterilen Orhan Bey Camisi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyonu tamamlandı.

Caminin açılışı, teravih namazıyla yapılacak.

İlk inşa edildiğinde külliye olarak hizmet veren yapı, Yıldırım, Yeşil, Muradiye ve daha sonra Edirne ile İstanbul'da kurulan devlet müesseselerinin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Üç eyvanlı plan tipinin uygulandığı ilk cami olan yapıyı, 684 yıl önce Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi yaptırdı.

Tarihi mabedin restorasyon çalışmaları kapsamında sıva raspaları sonucunda ortaya çıkan derin çatlaklar ve statik problemler nedeniyle son cemaat bölümünde, güçlendirme projesine uygun olarak çift kat ve tek kat olarak karbon mesh uygulaması yapıldı.

Duvar içinde çürüyen ahşap hatılların yerine paslanmaz çelik malzemeden gergiler yapıldı. Minarenin sonradan eklenen, ağırlığının fazla olması ve malzeme bozulmaları nedeniyle camiye doğru eğilen taş külahı sökülerek özgün halindeki gibi kurşun kaplamalı sivri külah yapıldı. Yapının eskiyen kurşun kaplamaları yenilendi.

Harimin içinde kalem işi olmayan alanlarda badana yapılmış alanlar ile kalem işi süslemeler temizlendi. Tüm pencere doğramaları meşe olarak yeniden yapıldı. Eski fotoğraflarda görülen ancak mevcutta olmayan ahşap şadırvan özgün halindeki şekilde yeniden inşa edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
3
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
6
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.