'7.000 TL üzeri ödemeler artık nakit yapılamayacak'. Ünlü ekonomist açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'7.000 TL üzeri ödemeler artık nakit yapılamayacak'. Ünlü ekonomist açıkladı

Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu, Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye göre bundan sonra belirli bir limit üzeri ödemelerin sadece banka veya kredi kartıyla yapılacağını iddia etti.

Ünlü ekonomist Şenol Babuşcu, Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Babuşçu, Bakanlık tarafından hazırlanan taslağa göre, vatandaşların 7 bin TL üzeri alışverişlerinde banka veya kredi kartı kullanmak zorunda kalacaklarını iddia etti.

"7 BİN TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERE KART ZORUNLULUĞU GELİYOR"

Hazırlanan taslak metninde konunun iyice anlaşılması için bir örneğe de yer verildi.

Verilen örnekte, "Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda. Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak” ifadeleri kullanıldı.

KURALA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK

Babuşçu, taslağın detaylarını sosyal medya platformu X hesabından şu sözlerle paylaştı,

"Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek."

taslak7.jpeg

Son Haberler
Atatürk büstüne bir saldırı daha! Vatandaşlar saldırganı böyle durdurdu
Atatürk büstüne bir saldırı daha! Vatandaşlar saldırganı böyle durdurdu
Global Witness raporu: Kolombiya, Çevre Aktivistleri için dünyanın en tehlikeli yeri
Dünya genelinde geçen yıl 196 çevre savunucusu öldürüldü
5 aydır kayıp olarak aranıyordu, yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
5 aydır kayıp olarak aranıyordu, yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Bingöl'de kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bal toplamak için çıktığı kayalıktan düşüp öldü
Malatya'da kayıp kedi için 15 bin TL ödül ilanı: 'Yumoş' aranıyor'
Kaybolan kedisini bulana 15 bin TL ödül vadetti